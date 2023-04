PRF deflagra Operação Tiradentes na BR 290

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforçará o policiamento nas rodovias federais a partir desta quinta-feira (20), quando inicia a Operação Tiradentes 2023. A ação segue até o domingo (23) com objetivo de garantir a livre circulação e a segurança nos mais de seis mil quilômetros de rodovias sob jurisdição da PRF no Estado. Trechos e horários de maior incidência de acidentes graves e de ocorrência de crimes receberão atenção especial da PRF, com ações repressivas e preventivas.

As atividades de trânsito buscam a sensibilização de motoristas e de passageiros a respeito de suas responsabilidades para um trânsito mais seguro. As fiscalizações estarão voltadas principalmente para as condutas que mais causam ou potencializam os acidentes graves. Tais como: o excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, a utilização do telefone celular, a falta do uso do cinto de segurança e dos dispositivos de retenção para crianças. Além disso, as condições de conservação dos veículos.

De acordo os policiais rodoviários a previsão de movimentação de veículos na BR 290 nesta quinta-feira (20), chegará a 41,8 mil no sentido capital x litoral; sexta-feira (21), 31,9 mil capital x litoral; sábado (22), 13,1 mil capital x litoral e domingo (23), 56,8 mil litoral x capital. Segundo a PRF, os melhores horários para pegar a estrada na ida nesta quinta-feira é até as 16h, na sexta após às 14h. Já o retorno no domingo será até às 14h. Emergência em rodovias federais, ligue 191.