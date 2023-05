PRF em Uruguaiana atua na campanha “Maio Amarelo”

Durante todo mês de maio em Uruguaiana, haverá um grande número de ações para a campanha nacional “Maio Amarelo: No trânsito, escolha a vida”. O objetivo central é tornar o trânsito mais seguro por meio de ações educativas.

Haverá palestras para os públicos infantil, jovem e adulto, em empresas e escolas. Há, inclusive, ações no âmbito urbano, chamando atenção para condutas positivas e de segurança no trânsito. Também haverá participação em eventos, com em rústicas, com debates sobre trânsito.

Todas a ações têm como objetivo conscientizar as pessoas para um trânsito mais humano e mais seguro, enfatizando atitudes como: uso do cinto de segurança, respeito à velocidade da via, não ultrapassar em locais proibidos, não dirigir após ingerir bebidas alcoólicas, entre outras. O foco sempre será salvar vidas.