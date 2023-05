Adolescente de 12 anos morre após bater quadriciclo contra carro na BR-285

Um adolescente de 12 anos morreu após um acidente de trânsito na BR-285, em São José dos Ausentes, na Serra do Rio Grande do Sul, no domingo (7). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele conduzia um quadriciclo quando bateu contra um carro. A identidade da vítima não foi divulgada pela polícia. O pai da vítima acompanhava o filho em outro veículo, logo atrás.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente andava com o quadriciclo pelo acostamento da rodovia quando teria perdido o controle do veículo, invadido a pista contrária e batido de frente contra o carro.

O adolescente chegou a ser hospitalizado, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro sofreu ferimentos leves no acidente.

Quadriciclo conduzido por adolescente que morreu em acidente de trânsito — Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação

Por RBS TV