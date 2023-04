As duplas sertanejas Matheus e Kauan, Fernando e Sorocaba estarão em Santiago no final do mês; adquira seu ingresso

Vem aí a 16ª Feira de comércio, artesanato, indústria, serviço, tecnologia e agronegócio de Santiago (Fecoarti).

A Feira ocorrerá de 27 de abril a 1º de maio, no Ginasião do município. As duplas Matheus e Kauan e Fernando e Sorocaba serão as atrações nacionais desta edição.

As duplas serão as atrações nacionais da 16ª Fecoarti e subirão ao palco da Arena de Shows na sexta-feira, (28/04) e no sábado (29/04).



Venha para a Terra dos Poetas e prestigie uma das maiores feiras da região centro.

Os ingressos já estão no 2º lote e você encontra mais detalhes acessando https://bit.ly/3psOMqO