Durante a revista, os policiais encontram 2,6 quilos de cocaína em uma bolsa. A droga depois de misturada e fracionada poderia render cerca de 10 mil pinos para revenda e um lucro de quase meio milhão de reais. Esse o valor aproximado da apreensão em drogas feita pelos Policiais Rodoviários Federais na BR 290, em Alegrete.

De acordo com informações, durante o patrulhamento ostensivo os policiais abordaram um Fiat Palio, no KM 542, na BR 290.

PRF prende na 290, em Alegrete, tripulantes de um Palio com 2,6k de cocaína

Durante a identificação e revista dos ocupantes do veículo, nada foi encontrado. Entretanto, em uma mochila que estava no Palio, havia três tijolos de cocaína. A mulher que estava no carro disse que a mochila era dela.

Um dos acusados ressaltou que havia contratado a mulher e o motorista do carro(transporte alternativo) para levá-lo até Porto Alegre e trazê-lo novamente a Alegrete. Eles receberiam mil reais.

Contudo, ele(contratante do serviço) iria receber R$2.500,00 para fazer o transporte da droga de Porto Alegre até Alegrete. O indivíduo de 32 anos, tem 16 ocorrências por crimes como homicídio, tráfico, ameaça, roubo, porte ilegal de arma e lesão corporal.

A mulher disse que ela e o namorado aceitaram fazer a corrida em razão do dinheiro. Eles teriam pego a droga em um supermercado, sem mais detalhes.

Já o indivíduo que seria o cliente, tem passagens pela polícia e não soube informar para quem seria a encomenda.

Conduzidos à Delegacia de Polícia, foi determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas ao suposto cliente e ao motorista do carro. A mulher foi ouvida e ficou como testemunha.

Depois de ouvida, a dupla foi levada ao PEAL. Essa foi a maior apreensão de drogas nesse ano em Alegrete.