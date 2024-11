Primeira noite do FAC teve show e 10 músicas concorrentes

O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio Sesc em parceria com a Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

A banda uruguaianense Dona Doida abriu o evento, colocando o público para pular ao som do puro “suco” do Rock and Roll.

Rodrigo Guterres, secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Alegrete, agradeceu a presença do público e destacou a importância da multiplicação da cultura no município. O prefeito, Márcio Amaral, saudou as autoridades presentes e desejou um ótimo evento e um excelente fim de semana aos presentes no Centro Cultural. Já o vice-prefeito, Jesse Trindade, enfatizou o momento positivo vivido por Alegrete na realização de eventos e desejou que todos aproveitassem os três dias de festa.

Primeira Noite – Apresentações

Flores da Saudade – Harlei Almeida

Canções Antigas – Zolá Duarte

Trem da Vida – Guilherme Noetzold Mendes

Encontro – Ismael Rings Alegrte

Bem Longe Daqui – Victor Lobins

Dia a Dia – Cristiano Viégas Medeiros

A Vida é Como um Samba – Olivério Coelho

Teus Olhos de Capitu – Mariana dos Santos Rohãn

Tick Tack – Mariana Rodrigues Padilha

Olheiras de Gin – Tuio Urach – Alegrete

Programação – Sábado, 23

15h – Mentoria para Artistas – Workshop com Vini Canto (Porto Alegre)

19h – Show de abertura com Samba Chique (Alegrete)

22h – Show com LiverPOA Beatle Band (Porto Alegre)

Segunda Noite – Apresentações do FAC 2024

Cidade – Bernard Rehermann da Silva

Fantasia de Fevereiro – Lucas Nunes

Violão e Voz – Teteu Caetano

Padê de Luta – Teteu Caetano

Todo Dia é Domingo – Guilherme Piageti

Mar Adentro e Só – Bruno Kohl

As Velhas Leis Universais – Bernard Rehermann da Silva

A Roda dos Tempos – Bruno Kohl

Tendência – Igor Martins

Sorrir – Roberto Tubino

O evento segue até domingo, reunindo artistas locais e regionais, reafirmando o FAC como um marco cultural de Alegrete.