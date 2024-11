Fim de semana terá temperaturas acima dos 30ºC em Alegrete

Este sábado (23), o dia começa com 17ºC e a máxima atinge os 31ºC à tarde. Não há previsão de chuva para o período e a umidade relativa do ar, deve variar entre 72% e 79%, configurando assim, um ar puro e úmido para inalação.

Leia mais: Alegretense, que foi morador de rua de SP, hoje é cidadão paulistano e inspira pessoas com sua ONG

Já no domingo, o dia começa com 20ºC e a máxima atinge os 32ºC ainda pela manhã. Novamente, não haverá chuva no dia, porém, a umidade relativa do ar deve cair, variando entre 57% e 64%, configurando assim, um ar mais seco.