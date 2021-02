Primeira sessão da Câmara teve bom volume de trabalho

Compartilhe















A primeira sessão ordinária da Câmara Municipal, que marcou a abertura da nova legislatura, foi diferente porque os vereadores não estavam no plenário, a não ser a residente, vereadora Firmina Soares e o secretário, vereador João Baptista Leivas Neto.

Em seus gabinetes, os demais vereadores estavam plugados com a Mesa Diretora através da internet, participando ativamente de uma sessão que foi muito produtiva, de acordo com assessoria de comunicação da Casa.

O volume de trabalhos impressionou : os vereadores apresentaram 39 pedidos de providências, 13 indicações, dois requerimentos e um voto de pesar pelo falecimento da senhora Balbiana Prates Duarte, mãe do vereador Jaime Duarte. Foram lidos 29 ofícios com respostas do Poder Executivo.

Na abertura , a presidente Firmina Soares invocou a proteção de Deus, desejando as boas vindas aos trabalhos legislativos de 2021. O secretário João Leivas leu uma correspondência do vereador Eder Fioravante(PDT), com seu pedido de renúncia da vice-presidência da Mesa Diretora. O próprio vereador Eder manifestou-se para o plenário dizendo dos motivos da renúncia devido à incompatibilidade com o exercício da advocacia. Abriu mão do cargo para que seja feita a escolha do novo vice-presidente, não deixando de elogiar a gestão que disse ser democrática e participativa da presidente Firmina.

A reportagem tentou contato com a presidente e não obteve retorno. Nessa primeira sessão não houve nenhum projeto nem da Câmara nem da Prefeitura.

Obra do Regalado e Relação de Imóveis alugados

Dois requerimentos foram debatidos e aprovados pelos vereadores. O primeiro da vereadora Dileusa Alves (PDT), solicitando o envio de correspondência ao Executivo Municipal, com cópia às secretarias responsáveis pela obra do Regalado, a fim de requerer a documentação dessa obra. Ela justificou que a obra do Regalado é de um valor muito alto e de grande importância para a comunidade, desconhecendo sobre o seu andamento.

O Regalado é a maior obra de saneamento da cidade, informou o vereador Anilton que reclamou da cultura existente nas administrações de não darem andamento às obras de seus antecessores.

O outro requerimento, do vereador Glênio Bolsson (Progressistas), solicitando a relação de imóveis alugados pelo município, com valor discriminado de cada um. “A sociedade precisa saber o que está sendo gasto com a locação de imóveis”, acrescentou o autor da matéria.

Com informações da assessoria de comunicação da Câmara de Vereadores de Alegrete.

Alair Almeida