Primeiro lote da restituição do Imposto de Renda foi liberado e inclui gaúchos

Ao todo, 5.562.065 contribuintes receberão R$ 9,5 bilhões. Todo o valor, informou o Fisco, irá para contribuintes com prioridade no reembolso. Por causa das enchentes no Estado os contribuintes gaúchos foram incluídos na lista de prioridades.

Apenas os gaúchos que enviaram a declaração do Imposto de Renda ou fizeram a retificação até até o dia 15 de maio entrou em lote prioritário. Isso porque a Receita Federal fez o processamento com os documentos disponíveis até este dia.

A maior parte, 2.595.933 contribuintes têm entre 60 e 79 anos. Em seguida, há 1.105.772 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério. Em terceiro, 886.260 declarações de contribuintes gaúchos, incluindo exercícios anteriores, totaliznao d mais de R$ 1 bilhão

Em quarto lugar, estão 787.747 contribuintes que informaram a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) na declaração do Imposto de Renda ou usaram a declaração pré-preenchida. Desde o ano passado, a informação da chave Pix dá prioridade no recebimento. O restante dos contribuintes é formado por 258.877 idosos acima de 80 anos e 162.902 contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Com infromações da Receita Federal