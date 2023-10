Problema de esgoto na Airton Senna 2 se acentuou com a chuva

O vereador Moisés Fontoura (PDT) a pedido de moradores está buscando agilizar possíveis soluções para este problema. Em reunião com a Corsan informa que a rede de sanemanto seria de responsabilidade da Prefeitura, mas que a a companhia, em caso de uma obra, prestaria apoio técnico.

O problema se evidenciou com força, agora com as últimas chuvas, em Alegrete, que foram fortes e fizeram com que as caixas coletoras não suportassem a pressão e o esgoto escorreu pelas ruas e invadiu pátios de residências.