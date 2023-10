Por que os atletas alegretenses preferem atuar em outras cidades

Nos últimos tempos, uma discussão tem tomado conta das rodas de conversas no meio do esporte; por que os atletas alegretenses preferem jogar fora da cidade do que defender as cores dos times de Alegrete.

Esse fato começou a ter mais relevância há alguns anos, atletas principalmente do futsal, estão preferindo sair de Alegrete para defender as cores de outros times da região do que participar de agremiações municipais.

Segundo um profissional de educação física de Alegrete e técnico de um time de futsal da região, os atletas não são valorizados de maneira correta e por isso preferem sair pra jogar fora,” aqui na nossa cidade os dirigentes dos clubes não fazem esforço nenhum para suprir as necessidades básicas dos jogadores e quando saem fora, são tratados da melhor forma”, salientou o servidor.

Outro importante dirigente de um clube do Citadino de futsal apontou que o Município não oferta melhores condições para que os atletas fixem-se por anos nos clubes da cidade; ” A prefeitura e os Orgãos públicos não apoiam os projetos e muitas vezes os atletas em conjunto com a diretoria tem que bancar os custos das viajens e alimentação, disse o diretor.

Entretanto, na parte do futebol de campo de Alegrete, o cenário já é outro. Praticamente todos os times da categoria 40 anos possuem atletas de fora do Município. Os “quarentinhas” sempre foi a categoria nobre do futebel de várzea; e com o tempo mais empresários começara a investir em atletas oriundos de outros países vizinhos, como Uruguai e Argentina