ONG Amoras vai oferecer curso de azulejista e pintora voltado somente às mulheres

A Ong Amoras, uma entidade comprometida com a melhoria da qualidade de vida das mulheres, está lançando uma iniciativa inovadora em parceria com a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) para oferecer capacitação profissional gratuita a mulheres. A ação visa proporcionar empoderamento e autonomia profissional e financeira, com foco especial em mulheres vítimas de violência doméstica.

A organização sem fins lucrativos, financiada por meio de um edital da Vara de Execuções Penais, trabalha incansavelmente para promover a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida das mulheres. Para atingir esse objetivo, a Ong desenvolve uma série de ações, incluindo atividades de educação profissional.

Um dos principais projetos em andamento é a oferta de um curso de formação profissional na área de construção civil, totalmente gratuíto, com ênfase nas especialidades de azulejista e pintora. O curso, exclusivamente voltado para mulheres, oferecerá uma combinação de aulas teóricas e práticas, permitindo que as alunas adquiram as habilidades necessárias para ingressar no mercado de trabalho da construção civil.

A iniciativa visa não apenas capacitar as alunas, mas também proporcionar uma oportunidade de atuação imediata na área após a conclusão do curso. Isso não apenas ampliará as perspectivas de emprego, mas também aumentará a independência financeira das mulheres participantes.

Embora o curso seja gratuito, as selecionadas deverão formalizar um compromisso com a instituição. Maiores detalhes sobre o processo de seleção, inscrição, cronograma, material necessário e outros aspectos serão fornecidos durante uma reunião informativa agendada para o dia 25 de outubro de 2023, às 19h. O evento acontecerá na UERGS – Alegrete, localizada na Rua Brigadeiro Olivério, 276, Bairro Cidade Alta, Alegrete/RS.

Essa iniciativa é um exemplo do compromisso da Ong Amoras e da UNIPAMPA em capacitar e apoiar as mulheres, ajudando-as a superar desafios e construir um futuro melhor. A ação reforça o papel vital das ONGs e instituições acadêmicas na promoção do empoderamento feminino e na busca por igualdade de gênero em nossa sociedade.

A Ong Amoras é uma Organização não governamental, que tem por finalidade apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade de vida da mulher.