Após a retomada e reinauguração do aeroporto Gaudêncio Ramos, o primeiro voo marcado para esta quinta-feira(5), foi cancelado. De acordo com informações do responsável pela empresa azul, aqui em Alegrete, Diego Santos, o motivo foi em razão de problemas no pneu do nariz da aeronave.

Ele salienta que são sete passageiros que iriam embarcar hoje, ás 12h25min. Devido a esse imprevisto a empresa Azul vai realizar o transporte via terrestre. Alegretenses que saíram do Rio de Janeiro e estão em Porto Alegre, foram surpreendidas com o cancelamento. Mãe e filha sairiam da capital com escala em Bagé e posteriormente em Alegrete. Entretanto, já foram reacomodadas em outro voo que irá até Uruguaiana. Desta forma, a empresa também se responsabiliza pela transporte até Alegrete.

Vigilância Sanitária de Alegrete adere paralisação nacional da categoria

Diego pontua que a medida de cancelamento se dá em razão do período de atraso, com isso, a empresa faz o contato e toda assistência aos passageiros.”Aqueles que iriam para outros Estados, a empresa já fez toda adequação para que fossem reacomodados em outros voos. Uma equipe da empresa vai estar no aeroporto Salgado Filho aguardando os passageiros que optaram pelo deslocamento via terrestre de Alegrete a Porto Alegre” – explica.

Outra duas opção seriam o reembolso do valor total ou alterar o dia do embarque. Essa situação de atrasos e cancelamentos ocorre com frequência em todos os aeroportos do mundo, cita.

Na última segunda-feira(2), o Município viveu um momento histórico com a reinauguração do aeroporto Gaudêncio Ramos e o primeiro voo comercial. Já em Alegrete há 41 anos não havia voos comerciais. A empresa Azul Conecta também terá um loja na cidade com diversas opções e ofertas em passagens. Além da compra que pode ser efetuada pelo site da Azul.