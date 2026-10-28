Corsan ensina como reaproveitar óleo de cozinha em oficinas no CRAS de Alegrete

Reaproveitar o óleo de cozinha reutilizado em casa, restaurantes e lanchonetes é uma forma de preservar o meio ambiente. E dentro desta óptica, o projeto De Olho no Óleo, da Corsan, realiza oficinas para reaproveitar o óleo que não serve mais para uso.

A Corsan realizou oficina com a participação de 42 pessoas em oficinas de educação ambiental realizadas na última semana nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) Extremo Leste, Leste e Norte, em Alegrete. As atividades ensinaram sobre o descarte correto do óleo de cozinha usado e ensinaram a produção de sabão ecológico, incentivando o reaproveitamento de resíduos e a preservação ambiental.

As oficinas contaram com 20 participantes no CRAS Extremo Leste, nove no Leste e 13 no CRAS Norte. De acordo com a CORSAN, uma nova atividade está prevista para novembro, no CRAS Sul. Essa iniciativa também contou com a participação da secretária municipal de Meio Ambiente, Gabriella Segabinazzi, que destacou a importância da parceria entre a CORSAN, os CRAS e a Secretaria para fortalecer a educação ambiental e a inclusão social.

O óleo de cozinha que não serve mais uso quando descartado de forma incorreta pode entupir encanamentos, poluir a terra e cursos de água. E cada vez mais necessário que cada um tenha consciência e como fazer de forma correta o descarte, tanto de óleo como todos os demais materiais orgânicos ou não que podem poluir o meio ambiente.