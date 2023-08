Invernada do CTG Farroupilha ficou entre as três melhores do FestMirim

Entre as 39 invernadas participantes na categoria iniciante, a Invernada Mirim do CTG Farroupilha se destacou ao conquistar o terceiro lugar no estado, sendo a única representante da cidade no renomado concurso.

O CTG Farroupilha, reconhecido por seu histórico de sucesso e dedicação na preservação da cultura gaúcha, viu sua Invernada Mirim se destacar entre as invernadas iniciantes que competiam. Nona a se apresentar, a invernada encantou a plateia com uma apresentação marcada por um elemento icônico da tradição gaúcha: o chapéu. Porém, não era um chapéu comum; era uma versão gigante e impressionante, uma reinterpretação artística desse ícone.

A criação da imponente obra foi obra do talentoso serralheiro Nemias Ferreira, que contou com a colaboração do renomado artista local, Caturra. A iniciativa de recriar o chapéu em dimensões monumentais não apenas evidencia a habilidade artística desses colaboradores, mas também demonstra o profundo respeito e compromisso que o povo de Alegrete nutre pela sua cultura e tradições.

Os instrutores da Invernada Mirim, Patrícia Silveira e Andrei Aquino, foram peças fundamentais no sucesso dessa apresentação, orientando e ensaiando os jovens dançarinos com dedicação e paixão pela tradição gaúcha. A performance da invernada não apenas honrou suas raízes, mas também se mostrou uma representação vívida do comprometimento do CTG Farroupilha com a promoção e preservação da cultura regional. Vale destacar, também, a parceria e dedicação dos pais, incansáveis sempre presentes ao lado dos filhos, assim como, o trabalho incrível das coordenadas Aline, Simara e Fabiane que coordenaram o grupo desde a pandemia, além disso, soma-se o apoio dos auxiliares dos instrutores João Correa e Mariana Bianchi.

O FestMirim, realizado no Centro de Pesquisas Folclóricas (CPF) Piá do Sul, é um evento que reúne jovens dançarinos de todo o Estado do Rio Grande do Sul. Este ano, a vigésima sétima edição contou com a participação de 85 invernadas, somando cerca de 2 mil dançarinos, todos ansiosos para demonstrar suas habilidades e amor pela cultura gaúcha. Em primeiro lugar na categoria iniciantes o troféu foi para invernada Campo Aberto da cidade de Bagé e o segundo para Porteira da Restinga de Porto Alegre.

“Estamos radiantes com o resultado alcançado! Como mencionado anteriormente, a nossa preparação foi intensa e as expectativas eram elevadas, mas a alegria é imensa ao ver que conseguiremos alcançar o nosso objetivo. A grande maioria dos integrantes do nosso grupo teve a oportunidade de pisar no palco do FestMirim pela primeira vez, e é graças à dedicação incansável e aos diversos ensaios que fomos agraciados com o 3º lugar nessa competição acirrada, na qual competiram 39 grupos talentosos. Expressamos nossa gratidão a todos os envolvidos: pais, coordenadores, entidade entre outros que nos apoiam”- disse Andrei.

Com a expectativa de um público de aproximadamente 3 mil pessoas ao longo dos quatro dias de evento, o FestMirim ofereceu diversas modalidades de competição, desde danças tradicionais e gaúchas de salão até chula, declamação, intérprete solista vocal, gaita ponto, gaita tecla e violão. No domingo, a ansiedade atinge seu auge, quando os resultados finais serão anunciados, determinando as invernadas que deixarão sua marca na história do evento da Força A.

A Invernada Mirim do CTG Farroupilha conquistou um lugar de destaque, demonstrando que a paixão pelas tradições e a dedicação à cultura gaúcha podem resultar em performances memoráveis e inspiradoras. Com sua reinterpretação do icônico chapéu e a energia transmitida por seus jovens dançarinos, a invernada deixa sua marca no FestMirim deste ano, ressaltando o orgulho e a beleza das raízes culturais do Rio Grande do Sul.