Procon atendeu mais de 17 mil consumidores no ano passado; telefonia foi campeã em reclamações

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), através do Procon, realizou 8.934 atendimentos em todos os canais de atendimento, como presencial, telefones, e-mails e via whatsapp, no segundo semestre de 2022.

Foram 2.637 atendimentos presenciais nas mais variadas demandas do dia a dia, em que os consumidores solicitam a resolução de seus problemas.

Nos demais canais de atendimento, estabeleceram-se 2.347 demandas através dos telefones, 1.489 pelo e-mail, 1.174 via whatsapp e 787 orientações preliminares (quando os consumidores vão até a recepção do Procon pedir informações e as devidas orientações pertinentes).

O Procon também fez 500 encaminhamentos para diversos órgãos, como Defensoria Pública, Juizado Especial das Pequenas Causas, Delegacia de Polícia, Corsan e Agências Bancárias de Alegrete.

Somando os dois semestres de 2022, foram 17.306 atendimentos.As principais demandas dos consumidores foram problemas de telefonia, energia elétrica, empréstimos bancários, contratos abusivos, falta de assistências de produtos, boletos falsos, empréstimos indevidos, compras pela Internet e dificuldades de cancelamentos de serviços.

A porcentagem de resolução dos problemas dos consumidores atingiu neste primeiro semestre chegou a 80% em média.

O Procon está atendendo por agendamento junto a Casa do Empreendedor, na Sedetur, das 7h30 às 13h30, na Rua Luiz de Freitas 151.

Para mais informações, entrar em contato pelos fones: 3961-1053, 1700, 3426-2105 e 3426 2084.