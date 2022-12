Procon de Alegrete deverá ter programa de orientação e auxílio a consumidores endividados

Share on Email

O objetivo desta reunião foi analisar o Programa de Endividamento dos Consumidores e também o Sistema de Atendimento Online, projetos do Procon de Caxias do Sul, a fim de implementar as iniciativas em Alegrete.

Quanto ao Programa de Endividamento, o Procon de Alegrete recebeu cópia do Projeto e do Convênio que foi assinado pela Prefeitura de Caxias do Sul, pelo Poder Judiciário – TJ/RS – e Centro Universitário da Serra Gaúcha – FSG. O próximo passo é analisar toda a documentação e começar a buscar parcerias pelo município.

Quanto à implantação do sistema de atendimento, um breve treinamento foi aplicado aos representantes do Procon de Alegrete para verificar a possibilidade de implantação no município e que poderá beneficiar os consumidores.

Estiveram presentes nessa reunião o diretor do Procon de Alegrete, Gefeson Maidana Cambraia, e o técnico de informática, Alisson da Silva Silveira.

O diretor do Procon de Caxias do Sul, Jairo Zauza, não poupou esforços para disponibilizar todos os subsídios legais para colaborar com a implantação destes projetos em Alegrete.