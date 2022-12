Bombeiros atuaram por mais de quatro horas em incêndio de casa na Vila Nova

Uma ação rápida e eficaz dos Bombeiros de Alegrete, evitou que o fogo de grandes proporções se alastrasse e atingisse outras casas. Foram mais de quatro horas entre combate e rescaldo.

O sinistro na casa localizada na rua José do Patrocínio, no bairro Vila Nova, contou com o trabalho da equipe que estava de serviço e aqueles que rapidamente se deslocaram para o endereço, em apoio. Foram utilizados dois caminhões com um total de 13.000 litros de água, sem vítimas.

No pátio da residência, havia um grande volume de lixo e recicláveis, material inflamável – o que caracteriza que a moradora, uma idosa, seria uma acumuladora. Ela foi retirada do local e na sequência foi encaminhada à UPA para atendimento como uma prevenção em razão da fumaça tóxica.

“Os Bombeiros apagavam de um lado e as chamas surgiam em outro. Eles fizeram além da capacidade deles, foi perceptível, mas o local era um bomba relógio. Infelizmente, nestes casos, é preciso ter a consciência antes”- disse uma moradora das adjacências que preferiu não se identificar.

Em contato com o sargento Cadona que coordenou toda ação de combate, ele explicou que a atitude das pessoas que desligaram a rede elétrica e retiraram a idosa foi fundamental.

Já em relação ao fogo, a causa não tinha sido identificada, embora a idosa tenha comentado que poderia ter sido no fogão a lenha. No pátio foi identificado o acúmulo de móveis, muitas garrafas pets, roupas, entre outros.

Como uma forma de prevenção, para que em caso de sinistro o combate possa ser realizado sem riscos maiores , inclusive para residências vizinhas, o bombeiro explicou que as pessoas devem ter um local organizado e específico em caso de ser alguém que receba ou trabalhe com reciclagem, até mesmo aqueles que são acumuladores.

O sargento comentou que além de outros dois sinistros atendidos no início da manhã, a guarnição tinha sido acionada para o combate de um fogo às margens da BR 290, mas já tinha retornado ao quartel.

“Isso é algo que as pessoas precisam entender que pode ocorrer, da guarnição estar mais distante em outra ocorrência, neste caso, tem que chamar a equipe que está de sobreaviso, isso já é um tempo mais, o que representa muito”- citou.

Neste caso de ontem, a equipe chegou rápido no local, mas o principal problema foi o acúmulo de objetos no pátio, o que fez com que os Bombeiros também fizessem uma defesa das casas próximas.

A guarnição que atuou estava composta pelo sargento Cadona e soldados Sacks, Neto e Fernando, já os colegas que foram em apoio são: soldados Guerra, Jonas e Martins.

Ao final, foi feita uma orientação para que ocorra a limpeza do terreno e desta forma, evite novos focos de incêndio. A casa de madeira, que ficou totalmente destruída, era composta por três quartos, sala, cozinha e banheiro.