Procon de Alegrete inicia Semana do Consumidor com atividades na Praça Getúlio Vargas

Gefferson Maidana, diretor do Procon local, destaca a importância de os consumidores estarem sempre atentos aos prazos de validade de todos os produtos consumidos, assim como aos procedimentos para solicitar devolução ou trocas.

Equipes da Secretaria da Saúde, da Vigilância Sanitária e de combate à dengue participaram do evento, assim como serviços de farmácias, SENAC e Sine. Também estiveram presentes, verificando a pressão e realizando testes rápidos. Empresas de telefonia divulgaram os serviços no local, e a unidade móvel do Procon atendeu os consumidores.

Homem é preso por descumprimento de medidas protetivas

A Semana do Consumidor de Alegrete ainda terá palestras sobre os direitos que todos têm ao adquirir qualquer produto e os caminhos que devem seguir para garantir o que é assegurado por lei.