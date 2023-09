Tanemaki participa de Sulamericano de judô no Uruguai e traz 10 medalhas para Alegrete

No último domingo dia 24, a equipe alegretense Tanemaki Judô esteve na cidade uruguaia de Rivera. A competição denominada Tour Sudamericano de Judô é uma das principais competições do Uruguai.

O evento contou com a presença de várias equipes do Rio Grande do Sul e Uruguai no Clube Universitário Sarandi. Representando Alegrete, todos os judocas do Tanemaki subiram no pódio trazendo 4 ouros, 2 pratas e 4 bronzes. Confira os resultados dos judocas alegretenses:

Miguel Vargas – 1° lugar

Vicenzo Brondani – 1° lugar

Pedro Lemes – 1° lugar

Rodolfo Almeida – 1°lugar

Gabriel Morais – 2° lugar

Dandara Padilha – 2° lugar

José Ardenghi – 3° lugar

Ana Clara Vargas – 3° lugar

Felipe Bortoluzzi – 3° lugar

Estefano Padilha – 3° lugar

Na avaliação dos responsáveis técnicos a equipe foi muito bem e retorna para o dojo para imediatamente retomar as preparações para as próximas etapas do circuito estadual de Judô. “Tivemos uma forte representatividade e os resultados refletem o trabalho e dedicação dos judocas”, resumiu Uilian Rodolfo Almeida, professor da Tenamaki.