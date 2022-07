Procon encontra gasolina a R$ 6,52 e aguarda queda por conta da redução do ICMS

Share on Email

O Procon divulgou mais uma pesquisa de preços dos combustíveis. A pesquisa é referente aos preços praticados no último dia 30 de junho. Foram visitados 17 estabelecimentos.

Em comparação com a primeira quinzena, houve uma redução dos preços do litro do combustível, principalmente da gasolina comum e da gasolina aditivada.

A gasolina comum mais barata em Alegrete foi encontrada no valor de R$ 6,52, quando na primeira quinzena o valor estava em R$ 6,98. O maior preço também foi reduzido de R$ 7,59 para R$ 7,39.

O valor da gasolina aditivada mais barata segue sendo encontrada no valor de R$ 6,98, bem como o maior valor, R$ 7,59.

Quanto ao óleo diesel comum, o menor preço foi reduzido de R$ 7,29 a R$ 7,19, já o maior, continua R$ 7,59. No óleo diesel S10, o valor se estabelece entre R$ 7,39 e R$ 7,79.

Já os preços do Etanol, mantiveram-se entre R$ 6,25 e R$ 6,79, tendo em vista a dificuldade de encontrar o produto devido às condições inviáveis para a venda por parte dos postos.

Com a redução das alíquotas de ICMS, os preços poderão apresentar maior redução durante esta semana. Segundo os técnicos do órgão de Defesa do Consumidor, haverá uma pesquisa extra para aferir a redução dos preços, ainda esta semana.

Clic no link e confira o levantamento do Procon:

https://www.alegrete.rs.gov.br/grupoarquivo/88-1656946703-321.pdf