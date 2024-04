Procon vai verificar qualidade de combustíveis após denúncia de falha em motores de carros

Relatos de problema em carros com injeção eletrônica por condutores de Alegrete, são bem mais comuns do que se imagina. O problema pode ser na bomba de combustível que não injeta gasolina e o carro não dá arranque. A primeira coisa que os mecânicos perguntam é: onde o condutor abastece o carro aqui na cidade. As dificuladades de dar arranque e as falhas, conforme esses profissionais, pode ser devido à gasolina.

Jeferson Maidana, diretor do Procon de Alegrete, explica que já está determinada uma vistoria do INMETRO nos postos de combustíveis do Município. Ele disse, ainda, que se o consumidor tiver problemas em seu carro e for comprovado que pode ser devido à gasolina adulterada e, ele e tiver nota, pode pedir ressarcimento dos consertos ao posto de combustível.

O sinal mais clássico de gosolina adulterada é o baixo rendimento e a queda na performance do veículo. Então, se o carro sempre responde bem ao pisar fundo, mas por algum motivo não está respondendo, pode ser um sinal de alerta.

Além disso, dirigir menos e gastar mais também pode ser um grande sinal de alerta. Embora haja variação de um posto para outro, não é normal uma queda de rendimento acima de 15%. Além disso, quando a gasolina está adulterada, fica mais difícil dar partida. O problema também ocorre quando o etanol é de baixa qualidade.

Portanto, se o carro não está ligando de primeira como sempre, a primeira suspeita é a qualidade do combustível. Mesmo que o carro funcione de primeira, também é um sinal de alerta quando ele engasga em marchas baixas. Deste modo, é preciso manter a atenção nestes momentos caso haja suspeita de combustível ruim.

A luz da injeção eletrônica acesa é outrossinal de que há falhas no funcionamento do carro e o combustível ruim danifica peças. O resultado é que as luzes de atenção no painel começam a acender. Por exemplo, se a luz da injeção eletrônica estiver acesa após colocar o combustível, pode ser um péssimo sinal. Afinal, o sistema controla a admissão de combustível no motor.

Como a gasolina ruim se mistura mais com o ar, o dano pode ocorrer pouco tempo depois de abastecer. Então, se essa luz acender, é preciso verificar o quanto antes e desconfiar da qualidade do combustível.

E, por fim, como o combustível ruim pode danificar peças, os barulhos diferentes começam a surgir. Por exemplo, o motor pode começar a bater por desgaste. Além disso, algumas peças podem quebrar ou ter vedações danificadas. Assim, qualquer sinal de problema, no curto, médio e longo prazo, pode estar relacionado ao combustível ruim.

É essencial que os motoristas tenham postos de gasolina de confiança e que estejam atentos aos sinais. Caso algo esteja errado, é possível denunciar o posto à Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP).

Com informação do site auto eporte