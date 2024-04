Startups de Alegrete ficam entre as semifinalistas da competição Gramado Summit

Durante o Gramado Summit, o principal evento de inovação e empreendedorismo do país, realizado, na semana passada, duas startups de Alegrete se destacaram entre as 10 semifinalistas na batalha de Startups promovida pela aceleradora Ventiur.

A competição teve início com uma seleção entre 260 inscrições, das quais apenas 20 foram escolhidas para a fase de apresentação presencial perante uma banca de jurados durante o Gramado Summit 2024. Dessas, somente 10 foram selecionadas como semifinalistas, garantindo uma posição de destaque entre as mais inovadoras startups brasileiras.

Dentre as 10 selecionadas, destacaram-se duas startups alegretenses: Agendei Quadras, apresentada pelo CEO Peterson Rodrigues, e MUV, apresentada pelo CEO Marcelo Romanssini. Ambas as empresas também tiveram a oportunidade de expor suas ideias e soluções durante os três dias do evento. Além delas, a 2Day, representada pelo CEO João Carbonell, também marcou presença, expondo sua solução.

Gramado Summit

Todas essas startups têm em comum o fato de serem apoiadas pelo ecossistema de inovação local e estarem incubadas no Pampatec, destacando o papel fundamental da incubadora no apoio ao desenvolvimento e crescimento de empresas.

Além dos empreendedores das Startups, o ecossistema de Inovação Alegrete Cidade Inovadora foi representado por atores da quadrupla hélice, incluindo a participação da Prefeitura de Alegrete, através do Diretor de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia Alex de Souza e do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Fernando Ferreira da Costa Lucas. Também estiveram presentes representantes do Pampatec, Vitor Almada e Émerson Rizzatti, juntamente com professores da Unipampa, Eracilda Fontanelle, Elder Rodrigues e Ildevana Poltronieri. Além disso, contou com a presença da Gestora de Inovação e Tecnologia do Programa Inova RS Maria Cristina Aurélio, do Diretor do Senac Rodrigo Keffer, da Gerente do SESC Cláudia Rizzatti, do empresário da RZB comunicação, Rodrigo Balsemão, da Agente Local de Inovação Ediane Bianchin e dos representantes da Fundação Maronna, Elisangela Ferreira e Filipe Silveira, reforçando o compromisso contínuo em impulsionar o ecossistema de inovação de Alegrete.

Para conhecer mais sobre o ecossistema de inovação de Alegrete, acesse a página do Instagram @alegretecidadeinovadora e venha fazer parte da transformação.

Com infromações do Pampa Tec