Primeira noite do Festival da Linguiça sinaliza para um grande sucesso de público

A abertura oficial da segunda edição do Festival da Linguiça ocorreu na noite de sexta-feira(22) no Restaurante do Parque Lauro Dornelles, marcando o início de um evento que promete ser um banquete para os aprecuadores da culinária regional. Promovido pela Prefeitura em parceria com o Sindicato Rural de Alegrete (SRA) e a Associação Alegretense de Agroindústrias (ALEGRO), o festival visa celebrar a tradição gastronômica local e impulsionar o turismo na região.

O Parque Dr. Lauro Dornelles se converteu em um vibrante centro gastronômico, oferecendo uma variedade de opções que vão desde deliciosas linguiças artesanais até produtos do artesanato local. A cerimônia de abertura contou com a presença do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade, do deputado Afonso Motta, do cantor e deputado estadual Luiz Marenco, além de empresários, secretários e outras autoridades locais.

As alamedas do parque estão repletas de estandes que oferecem uma ampla diversidade de sabores de linguiça, além de proporcionar entretenimento aos visitantes com apresentações musicais ao vivo. A expectativa é que o público deste ano supere os 50 mil visitantes registrados no ano anterior, demonstrando o sucesso e o crescente interesse pela iniciativa.

Com um clima festivo e aroma irresistível pairando no ar, o Festival da Linguiça se consolida como um evento imperdível para os apreciadores da boa comida e da cultura local. Ao longo da programação que se mantém hoje e amanhã, o Parque Lauro Dornelles continuará sendo o epicentro das delícias gastronômicas da região, promovendo o intercâmbio entre produtores, consumidores e admiradores da autêntica culinária alegretense.