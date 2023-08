Arena lidera municipal Sub-14

No último sábado (29), foi realizada mais uma rodada do Torneio Municipal Sub-14. A Escolinha da Arena lidera a competição de forma isolada. A gurizada da Arena confirmou os 100% de aproveitamento com mais uma vitória. O time comandado pelo técnico Jerri Naziazeno, fez 3 a 0 no time do Vila Nova, comandado pelo treinador Sandro Bréia.

Na outra partida, o Raça do professor Felipe Ribeiro, somou os três primeiros pontos no certame ao bater o Cruzeiro por 6 a 0. Após três rodadas a liderança é da Arena com 9, Juventude/Locomotiva, Vila Nova e Raça tem 3 pontos ganhos cada e o Cruzeiro ainda não pontuou.

De acordo com o diretor de esportes do município Clóvis Gonçalves, que organiza o torneio, a próxima rodada acontece no dia 5, com mais dois jogos. Às 10h, jogam Raça x Vila Nova, em seguida, jogam Juventude/Locomotiva e Cruzeiro.

Foto: reprodução