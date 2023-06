Vereador trata com frente parlamentar a redução de exigências para realizar Festejos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A Semana dos Festejos Farroupilha é um dos maiores eventos de Alegrete pela quantidade de pessoas envolvidas, pela manutenção dos costumes e cultura gaúcha. E para que mais uma vez o maior município do RS realize uma grande semana de atividades sempre primando pela nossa cultura, o veredaor Cleo Trindade e equipe preside a frente municipal da cultura gaúcha e toca junto com uma grande equipe a Semana do Festejos.

Vereador Cléo Trindade em Viamão

Junto com vereadores de várias cidades gaúchas, Cléo Trindade está em Viamão onde integrantes da Frente Parlamentar Gaúcha em Defesa da Cultura vão tratar de vários aspectos relativos sobre este tema e juntos solicitarem mais apoio à realização dos eventos farroupilhas em seus Municípios. Um dos quesitos que serão tratados, conforme Trindade, será a desburocratização para que os tradicionalistas possam participar dos Festejos. Ele se refere a exigência de exames sanitários aos animais, visto que para muitos se torna oneroso e não podem realizar os desfiles que são o ponto alto das manifestações, pondera.

Vereadores da Frente Parlamentar Gaúcha em defesa da cultura do RS

A Semana dos Festejos Farroupilhas em Alegrete é uma dos maiores eventos do RS, sempre movimentando todos os CTGs e piquetes do Município. São dias de muitas atividades da cultura gaúcha, que aqui ainda são muito preservadas na comida, música, danças, lidas campeiras. A atividade chega a levar 5 mil cavalarianos ao desfile e movimenta o comércio de veterinárias, lojas de pilchas e mercados locais.