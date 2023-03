Professor de vôlei preso por estupro de vulnerável em Canoas teria feito pelo menos cinco vítimas

O professor de vôlei preso, na última sexta-feira (3), em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, por estupro de vulnerável, tem pelo menos cinco ocorrências contra ele, segundo o delegado Cesar Carrion. Os abusos teriam acontecido contra meninas com idades de 11 a 13 anos. A tendência é que o número de vítimas seja ainda maior, conforme a polícia.

As crianças eram alunas dele em um clube de Porto Alegre. Os casos teriam acontecido entre 2012 e 2014.

“Os abusos aconteciam no banheiro feminino e na sala onde eram guardados materiais esportivos. Ele ameaçava tirar as alunas do time”, afirma o delegado com base no relato das vítimas.

O homem de 52 anos já havia sido condenado em 2016 a 15 anos de reclusão em regime fechado e estava foragido desde então. A prisão preventiva dele havia sido decretada em 28 de setembro de 2016. A defesa não pode mais recorrer.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS), na época da condenação, Rodrigo alterou o endereço, passando a morar na Espanha. Ele chegou a ser preso em 2018 no país, mas foi solto depois de um habeas corpus, segundo o delegado.

Através de denúncia anônima, a polícia recebeu a informação de que o homem estava novamente morando no Brasil, especificamente em Canoas, com documentos de identificação falsos.

Os crimes

Segundo a Justiça, os crimes ocorreram no ginásio do clube onde o treinador dava aulas de vôlei, em Porto Alegre. As investigações apontaram que ele praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra a aluna.

O homem mandava que as meninas tirassem a roupa para que ele tocasse em seus seios e genitália. Conforme informa a denúncia, o professor fazia ameaças contra a vida das meninas e de familiares.

Por Redação, g1 RS