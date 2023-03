Semana com temperaturas altas e previsão de pancadas de chuva

Uma semana que começa meio a meio, mas com alerta de temporal. Segundo informações da Climatempo, o tempo firme irá predominar nesta segunda-feira (6) em uma parte do Rio Grande do Sul: Fronteira Oeste, Noroeste, Campanha e Centro do Estado. Porém, em outra parte haverá possibilidade de pancadas de chuva, casos da Região Metropolitana, do Sul e do Litoral — com previsão de precipitações mais intensas e volumosas na Serra e no Litoral Norte.

No entanto, Alegrete na Fronteira Oeste terá mais uma semana com temperaturas acima dos 32ºC e a precipitação não passa dos 10mm, segundo o site Climatempo.

A segunda-feira (6), começou com a mínima em 20ºC, e deve ser mais quente que o domingo, com a máxima chegando aos 34ºC. A terça-feira será idêntica com o dia anterior.

Já na quarta o dia será de sol com algumas nuvens, não chove e a temperatura varia entre 20 e 34ºC. Na quinta-feira (9), mais um dia de sol, com muitas nuvens à tarde. À noite a nebulosidade diminui. Na sexta-feira (10), sol com aumento das nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e a noite (10mm).

De acordo com a Climatempo, até o final desta semana, a chuva se torna cada vez mais isolada. A tendência é que as temperaturas voltem a passar de 30°C em muitas regiões gaúchas nos próximos dias.