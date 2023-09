Professora diz na Câmara que pessoas surdas têm dificuldades de serem entendidas na cidade

Share on Email

No dia Nacional da Pessoa Surda, a mesa diretora do Poder Legislativo promoveu um encontro sobre o Setembro Amarelo e para destaque sobre o dia Nacional da Pessoa Surda, com a presença da professora surda Ana Paula Gomes Lara. Ela falou sobre o dia e a importância da inclusão desta comunidade aqui em Alegrete. A professora Roberta Messa foi a tradutora da fala, já que a palestrante, professora da Unipampa. informa que vem, há tempos, nesta luta por espaço e inclusão desta comunidade.

A professora Ana Paula destacou a falta de intérprete, na área da saúde, para uma consulta clínica, por exemplo, em que é preciso ter mais clareza. A area da saúde é muito importante, enfatiza. Precisamos de mais professores e intérpretes, porque os surdos sofrem por não serem entendidos, enfatiza. Ela lembrou que a proposta de incluir Libras no currículo é um desafio, não é uma luta atual para incluir disciplina de libras, porque precisamos de formação para mais professores surdos e intérpretes.

Essa comunidade chega a mais de 70 pessoas, em Alegrete, e fora os que a família não fala, cita palestrante.

Roberta Messa tradutora de Libras