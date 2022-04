Guns N’ Roses confirma show em Porto Alegre no dia 26 de setembro, fechando passagem pelo Brasil

Atração no Rock in Rio, o Guns N’ Roses vai encerrar a passagem pelo Brasil em Porto Alegre. A banda confirmou, nesta quinta-feira (7), que a turnê “Guns N’ Roses Are F’ N’ Back!” fechará o trecho brasileiro no dia 26 de setembro, na Arena do Grêmio.

De acordo com a Opus Entretenimento, a pré-venda para o fã-clube começa na próxima segunda (11), às 20h. Na terça (12), no mesmo horário, ocorre a abertura de venda geral online. A abertura de venda ponto de venda físico acontece na quarta (13) às 10h.

Em 2016, o Guns N’ Roses tocou para 47 mil fãs no Estádio Beira-Rio (Reveja acima). Desta vez, eles ainda farão shows em:

Recife (04/09)

Goiânia (11/09)

Belo Horizonte (13/09)

Ribeirão Preto (16/09)

Florianópolis (18/09)

Curitiba (21/09)

São Paulo (24/09)

Porto Alegre (26/09)

Em seguida, a banda segue com sua turnê pela América do Sul e se apresenta em Buenos Aires (30/9), Montevidéu (2/10), Santiago (5/10), Lima (8/10) e Bogotá (11/10).

Para o show de São Paulo, a pré-venda de ingressos para fãs começa nesta quinta-feira (7). Os valores variam de R$ 190 (referente a meia-entrada para Cadeira Nível 2) a R$ 950 (pista premium). A apresentação acontece no Allianz Parque. No Rock in Rio, o grupo se apresenta no dia 8 de setembro.

Fonte: G1