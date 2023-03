Policial militar é morto durante perseguição em Porto Alegre

Share on Email

Um soldado da Brigada Militar (BM) morreu na noite deste sábado (25) durante perseguição policial, no bairro Costa e Silva, na Zona Norte de Porto Alegre. Um inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para elucidar o fatos.

De acordo com a BM, Roniclei Luciano Graef Cipolato, de 46 anos, trabalhava na Seção de Inteligência e participava de uma ação de combate ao tráfico de drogas e a homicídios quando foi baleado no braço esquerdo e no tórax.

O policial recebeu os primeiros socorros dos colegas de BM e foi encaminhado ao Hospital Cristo Redentor, mas não resistiu aos ferimentos. O local foi isolado para perícia.

Cipolato estava na BM desde 2004 e integrava o 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM). O policial tinha quatro filhos.

Segundo a BM, Cipolato e um colega participavam da ação com o apoio de viaturas no entorno. Durante a perseguição a suspeitos que portavam armas de fogo, o soldado perseguiu um dos homens em um telhado e acabou baleado. Não há informações sobre quem disparou o tiro.

Neste domingo, o governador do RS, Eduardo Leite (PSDB), publicou uma nota de pesar em suas redes sociais. “Lamento profundamente a morte do soldado da Brigada Militar Roniclei Cipolato, que tombou em serviço, durante operação na noite passada em Porto Alegre. Meus sentimentos aos familiares e amigos do soldado e meu abraço à família brigadiana nesse momento de tristeza”, escreveu o governador.

O velório de Cipolato começou às 8h deste domingo (26), em Capela de Santana. Um cortejo deve sair em direção ao cemitério às 16h30.

Por Redação, g1 RS