Programa de Erradiação do Trabalho Infantil é tema em diversas escolas de Alegrete

Dentre elas, eventos em escolas da rede municipal e estadual de ensino; com objetivo de promover a conscientização, e a prevenção em casos presentes no cotidiano.

A secretária de Promoção e Desenvolvimento Social, Iara Caferatti Gonçalves Fagundes, e o coordenador do PETI, Victor Matheus Machado da Conceição, estão conduzindo conversas com a comunidade a respeito das temáticas do programa, além da distribuição de materiais como panfletos e revistas.

Nos últimos tempos, a SPDS, através do PETI, promoveu a entrega de materiais e realizou palestras a fim de conscientizar o público das EMEBs Gaspar Martins, José Antônio Vilaverde Moura, José Bonifácio, Marcelo Faraco e nas escolas estaduais Demétrio Ribeiro e Emílio Zuñeda.

Crianças e adolescentes são titulares de direitos singulares que garantem sua proteção integral. Desta forma, os órgãos de fiscalização do Ministério do Trabalho, os Conselhos Tutelares, o Poder Judiciário, o Ministério Público e as Defensorias Públicas são responsáveis por garantir a preservação destes direitos.