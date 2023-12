Cartinhas do Papai Noel dos Correios alcança 95% de adesão e natal das crianças está garantido

O educandário foi o escolhido pela ação dos Correios em Alegrete e será contemplado com a campanha “Cartinhas do Papai Noel dos Correios”. Para que tudo possa se tornar realidade, os Correios contam com a ajuda de milhares de padrinhos e madrinhas dispostos a fazer a magia do Natal acontecer.

A adesão, segundo apurou a reportagem atingiu cerca de 95% dos pedidos atendidos. Em Alegrete, a campanha ganhou força também no comércio local, que somou, quase zerando as cartinhas. Até a última segunda-feira (4), restavam 23 cartinhas para serem adotadas.

O Papai Noel dos Correios ganhou força, se espalhou e hoje une a empresa e a população em uma grande corrente de amor e generosidade. Além das cartinhas das crianças, desde 2010, os alunos de escolas públicas são convidados a também expressarem seus desejos ao Papai Noel. No município a EMEB Vilaverde Moura irá receber os presentes no próximo dia 11.

A campanha tem como objetivo incentivar o interesse pelo aprendizado da escrita de cartas pelas crianças e estimular o desenvolvimento de habilidades cognitivas e emocionais, um dos maiores presentes que uma criança pode receber.

Na agência em Alegrete (Rua Venâncio Aires, 539, Centro), o período de adoção de cartas expira nesta quinta-feira (7), devido ao feriado municipal, no entanto ainda é possível adotar uma cartinha, conforme disponibilidade na agência.