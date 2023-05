Programa de prevenção às drogas e à violência, da BM, recebeu aporte de recursos

A Brigada Militar de Alegrete teve uma grande conquista esta semana por meio do Grupo de Apoio da Brigada Militar (GAB). Um projeto desenvolvido em parceria com o Fundo Social do Sicredi, contemplou a Instituição com materiais para equipar e aparelhar o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

O valor total da verba adquirida foi de R$ 14.849,00, que foram utilizados para a compra de materiais que serão utilizados pelos alunos e nas formaturas do programa. Dentre as aquisições destacam-se: 100 camisetas, 20 leões de pelúcia, dois totens infláveis e uma fantasia do leão do PROERD.

A formatura do 1º semestre está marcada para o dia 3 de junho, e os alunos terão à disposição estes novos materiais para aprimorar seu aprendizado e participação no programa.

O PROERD é um programa de caráter preventivo e social, que tem como objetivo principal prevenir o uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes, por intermédio de ações de conscientização e educação. Com a aquisição desses novos materiais, a Brigada Militar de Alegrete fortalece ainda mais esse importante programa, contribuindo para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.

Essa conquista é fruto de um trabalho conjunto e dedicado do GAB, que demonstrou seu comprometimento com a causa, bem como da parceria com o Fundo Social do Sicredi. A Brigada Militar de Alegrete, por sua vez, demonstra seu compromisso com a sociedade, em especial com a formação das futuras gerações.