Programa Juro Zero do Governo do Estado já beneficiou 36 empresas de Alegrete

Com pouco mais de um mês em vigor, o programa do Governo Estadual, Juro Zero RS, responsável por bancar subsídios em juros de crédito para pequenas empresas, beneficiou o município de Alegrete em um total de 36 empresas, estabelecendo um montante de R$790.000,00 em recursos tomados. Três pequenas empresas somaram o valor total de R$90.000,00, 19 micro-empresas, R$ 570.000,00 e 14 microempreendedores individuais, R$130.000,00.

Lançado no fim de janeiro e com operação começando no início de fevereiro, o programa conta com R$ 100 milhões para bancar os juros de ações financeiras para empresas. A ação faz parte do projeto Avançar, que prevê investimento em áreas estratégicas do Estado. Os beneficiados podem usar o dinheiro para capital de giro ou investimentos.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo, o programa Juro Zero RS, “traz um novo fôlego para a economia local, que está em pleno processo de crescimento, quase 800 mil que serão usados para fortalecer micro e pequenas empresas, gerando emprego e renda para a nossa comunidade. São 36 empresas impactadas diretamente e mais de 100 de forma indireta, que são distribuidores, fornecedores e colaboradores dessas empresas” – ressalta.

O secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Edson Brum, avalia que os números mostram a boa adesão ao programa, que está prestes a atingir a meta de valor movimentado. O comandante da pasta destaca que a injeção desse recurso no Estado é importante no sentido de estimular diversos setores da economia.