Programa Prefeitura vai aos bairros estará no Emílio Zuñeda e Vera Cruz

O evento acontecerá na Escola Farroupilha, das 8h às 13h, e contará com a participação do prefeito Márcio Amaral, do vice-prefeito Jesse Trindade e dos secretários municipais.

A proposta do programa é promover a descentralização dos serviços da administração municipal, aproximando a gestão pública da comunidade. Diversas secretarias estarão presentes para oferecer atendimentos e serviços à população, com destaque para a realização de obras de manutenção e reparos.

Ao longo do evento, os moradores terão a oportunidade de apresentar suas demandas e sugestões aos representantes do governo local, estabelecendo um canal direto de comunicação entre a comunidade e a administração pública. A iniciativa visa não apenas realizar melhorias tangíveis nos bairros, mas também ouvir de forma mais efetiva as necessidades e anseios da população.

A Escola Farroupilha será o centro das atividades, proporcionando um espaço adequado para a realização dos atendimentos e diálogos entre a prefeitura e os cidadãos. O horário estendido do programa, das 8h às 13h, busca possibilitar a participação de um maior número de pessoas, contemplando aqueles que têm compromissos durante o expediente regular.

A comunidade dos bairros Emílio Zuñeda e Vera Cruz é convidada a comparecer ao evento, contribuindo para a construção de uma gestão mais participativa e atendendo às necessidades locais de forma mais eficiente. O “Prefeitura nos Bairros” reforça o compromisso da administração municipal com a transparência, a proximidade com a população e a busca constante por melhorias nas condições de vida dos munícipes.