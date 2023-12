Mateus, de 7 anos, se saiu muito bem em programação nacional do SBT

Nascido em Porto Alegre, Mateus mudou-se para Alegrete quando tinha 1 ano e 9 meses, acompanhando sua mãe que veio a trabalho. Desde então, ele se tornou um verdadeiro alegretense de coração, construindo laços de amizade e afeto pela cidade que acolheu sua família.

O pequeno, que tem paixão por jogar vôlei e é entusiasta de vídeo games, desenhos e super-heróis, teve a oportunidade de participar de um quadro do programa “Sábado Animado”, apresentado por Silvia Abravanel. O quadro em questão permitia que crianças participassem diretamente de suas casas, uma experiência única que despertou o interesse de Mateus e de seus pais.

Após a inscrição no site do programa, Mateus recebeu a notícia de que seria um dos participantes em apenas duas semanas. A gravação, ocorrida em 6 de dezembro, foi marcada por nervosismo, mas também por confiança por parte do garoto. Ao enfrentar uma prova contra outra criança, Mateus demonstrou habilidades e determinação, conquistando a vitória e faturando 800 reais ao girar a roleta do programa.

O episódio em que Mateus participa está programado para ser exibido em 13 de janeiro de 2024, a partir das 6h (horário de Brasília). A família destaca a importância de assistir à transmissão ao vivo, já que não será possível enviar a gravação posteriormente.

Para aqueles que desejam acompanhar o momento especial de Mateus, o programa pode ser assistido pelo link: https://www.sbt.com.br/ao-vivo. É importante observar que a programação e o horário de exibição podem variar de acordo com a região do Brasil.