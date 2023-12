Subchefe da Casa Civil verifica aplicação de recursos do governo do Estado em Alegrete

Ele esteve na Santa Casa de Caridade verificando o retorno dos recursos que foram designados ao Hospital.

Ele informa que em 2023 foram mais de 8 milhões em recursos e pode ver a materialidade do que o contribuinte paga em obras na Santa Casa de Alegrete. São vários serviços como melhoria na Hemodiálise e casa das mães dos bebês da Neo( em obras)que nos enchem de orgulho por sabermos que os recursos voltam às comunidades,acentua.

Fabrício Dutra esteve acompanhado do ex- vereador e agora servidor do Irga, Celeni Viana, que faz a ponte entre setores do governo do Estado e o Município de Alegrete para saber as principais demandas e se podem ser atendidas.