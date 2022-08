Programa Turismo Rural conclui curso de qualificação

Entre os dias 22 e 27 de agosto, foi realizado o curso de Paisagismo e Jardinagem, para 22 alunos, divididos em duas turmas, sendo uma delas formada por empreendedores do Programa de Turismo Rural.

O curso foi ministrado pela instrutora do SENAR-RS, Eng. Agrícola Márcia Denise Müllher, que tratou sobre a instalação e manutenção de jardins e abordou assuntos como manejo de plantas, período de plantio de cada espécie, época ideal para podas, preparo e uso de adubos, replantio, produção de mudas, propagação de plantas, combinações de elementos e ornamentação.

“A iniciativa oportuniza aos participantes aperfeiçoarem conhecimentos sobre técnicas de paisagismo e jardinagem através do desenvolvimento de habilidades como o cuidado com as plantas, preservação ambiental e manutenção de um jardim organizado, criando espaços embelezados com fins turísticos nas propriedades rurais”, enfatiza a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Caroline Figueiredo.

Na oportunidade, foi aberta mais uma turma para atender as solicitações de pessoas que trabalham no ramo de floricultura e jardinagem na cidade. “A ação busca complementar a capacitação dos empreendedores assistidos pelo Programa de Turismo Rural de Alegrete”, ressalta o diretor de Turismo de Alegrete, Eng. Agr. Leonardo Cera,

Em breve, haverá uma nova turma. Os interessados podem buscar maiores informações através da Sedetur ou via WhatsApp: (55) 99162-0033

O evento foi promovido pela Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Sedetur), em parceria com Sindicato Rural de Alegrete (SRA) e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR-RS).