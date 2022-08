Avança projeto de regularização fundiária na Airton Sena

O Projeto de Regularização Fundiária do Bairro Airton Sena, avança para mais um passo importante.

Nesta fase os moradores do bairro devem realizar seu pré-cadastro diretamente no site da instituição responsável pela execução do projeto, através do endereço eletrônico https://minhaterralegal.com.br/cadastro-casa-verde-e-amarela/.

Com este ato, a comunidade dá mais um importante passo para a efetivação do Projeto de Regularização do Bairro Airton Sena, que tramita junto ao Governo Federal dentro do Programa Casa Verde Amarela, programa este, que disponibiliza também recursos para regularização fundiária.

O vice-presidente da Federação Rio-grandense das Associações Comunitárias e Bairro (FRACAB), Adão Roberto, acompanha o desenvolvimento do projeto e está colaborando na mobilização da comunidade em conjunto com Fátima Noronha, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Airton Sena.

Moradores terão apoio da FRACAB para preenchimento do formulário

Nos atos anteriores consta a Portaria nº 899, de 25 de março de 2022, do Ministério do Desenvolvimento Regional, o resultado do processo de seleção de propostas do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional, integrante do Programa Casa Verde e Amarela.

No resultado consta contemplada a proposta de regularização fundiária do Bairro Airton Sena, em Alegrete, com previsão orçamentaria de financiamento em torno de R$ 1.178.700,00 contemplando cerca de 300 lotes, incluso também recursos para melhoria nas residências.

Programa confirmou o bairro de Alegrete

Com base nas ultimas legislações e programas do Governo Federal, o projeto foi reiniciada em janeiro de 2021, com o apoio da administração municipal, FRACAB e da Associação de Moradores do Bairro Airton Sena, que juntos buscam alternativas para a regularização das propriedades do bairro.

Regularização fundiária é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Fotos: FRACAB