Programas sociais devem integrar a rede de proteção da infância, diz Moisés Fontoura

A situação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade ou em ambientes que possam ter seus direitos violados mobiliza um “exército” de profissionais e voluntários todo os dias. Recentemente o gabinete do vereador Moisés Fontoura(PDT) realizou a Semaneca com o tema: Mexa-se, a infância precisa da rede de proteção, o evento trouxe para o debate tudo que as crianaças e adolescentes precisam para terem seus direitos garantidos em lei sendo respeitados.

Alegrete já tem uma rede de proteção que inclui o Conselho Tutelar, CAPSi, CRAS, CREAS, MP que já realizam um trabalho envolvente com as famílias e seus filhos que, por algum motivo, precisam do acolhimeto e ajuda. O vereador Moisés que idealiza este trabalho teve a participação de Alegrete, Manoel Viana e São Francisco de Assis diz que a Rede de Proteção deve estar conectada, pois o trabalho de prevenção é contínuo e precisa de todos os atores. A prevenção se dá através de políticas sociais que envolvam nossas crianças e adolescentes em projetos esportivos e sociais, cita.

Ele lembra que em nosso município existem as Patrulhas Verdes nos bairros, o Projeto Charrua nas unidades militares, o movimento do Escotismo, Clubes de Desbravadores. Analisa que isso foi se perdendo ou ficou sem incentivo por parte dos gestores e legisladores. – A rede deve funcionar e temos que ter todas essas políticas em funcionamento, senão seguiremos enxugando gelo, atesta o Vereador.