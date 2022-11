Projeto Copa do Mundo leva alunos da APAE ao estádio Farroupilha

Share on Email

A cada quatro anos entramos em uma atmosfera diferente durante um mês. Não é por causa das eleições presidenciais, de governadores, senadores ou deputados. É um momento mais leve, em que torcemos, cantamos e choramos com derrotas ou vitórias. Apesar de nem todas as pessoas gostarem de futebol ou política, essas são duas coisas andam juntas.

Não é porque alguém deixa de viver esses dias de fan fest, reuniões em bares, clubes ou em família para assistir os jogos que ela não entende a importância do esporte. Ela, simplesmente, pode não gostar e devemos respeitar. Respeitar, pois todos nós devemos nos lembrar que o futebol, além de uma brincadeira de criança é uma ferramenta de transformação social.

É nele que muitos meninos e meninas crescem depositando esperança, a vontade de ter dias melhores e de que todos os problemas do mundo acabem. É ele também que tira muitos das ruas, muda a realidade de nações, dá emprego, tira da fome e melhora nosso dia depois de 90 minutos de dribles e belos gols.

Em Alegrete, a APAE, através da Escola Especial Paul Harris, está trabalhando o Projeto Copa do Mundo, 2022. Por ser um assunto tão atual e mobilizador, na última quinta-feira (17), alunos foram até o Estádio Municipal Farroupilha.

Uma aula onde o propósito era mostrar aos alunos especiais o que é um estádio de futebol, arquibancadas, bola e traves.

Na atividade foram trabalhados aspectos como envolvimento, interesse, motivação e sensibilização. A turma da APAE do projeto Copa do Mundo agradeceu o Diretor de Esporte do município, professor Clóvis Gonçalves pela acolhida.

Fotos: APAE