Os eventos foram coordenados pela Diretoria de Cultura e Biblioteca Pública Mário Quinta da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Às 14h aconteceu o lançamento do Projeto Cultura na Praça, com a mostra do Projeto Cultural “Alegrete Terra de Poetas: do campo à cidade”, alusivo aos 115 anos do poeta Mário Quintana e os 40 anos de publicação do livro póstumo do poeta João da Cunha Vargas. O objetivo do projeto cultural era incentivar e promover a produção poética e literária local, por meio de texto ou imagem, principalmente entre crianças e adolescentes. Bem como, valorizar e reconhecer grandes nomes locais da poesia nativista/tradicionalista e urbana: João da Cunha Vargas e Mário Quintana. Participaram estudantes da rede municipal de Alegrete nas categorias escrita e desenho.

Projeto Cultura na Praça promoveu eventos pelos 190 anos de Alegrete

A comissão julgadora foi composta por Ilva Maria Borba Goulart, professora de História, funcionária pública aposentada. Por 13 anos foi coordenadora da 4ª Região Tradicionalista. Atualmente é vice-presidente de administração e finanças do MTG e presidente da Escola de Samba Unidos dos Canudos, pelo advogado Sthefano Marçal Jacque que é Peão Farroupilha da 4ª Região Tradicionalista e do Rio Grande do Sul e atualmente assessor jurídico do MTG, e por Marco Saldanha Jr., coordenador da 4º Região Tradicionalista.

Foram premiados com 1º lugar os estudantes da rede municipal, de 6 a 15 anos, nas categorias:

Desenho : 1º ao 3º ano – EMEB Silvestre Gonçalves – Estudante Natalia Nunes.

Desenho: 4º e 5º ano – EMEB Marcelo Faraco – Estudante Érica Eduarda dos Santos

Poesia: 6º e 7º ano – EMEB Silvestre Gonçalves – Estudante Maria Helena Becker

Poesia: 8º e 9º ano – EMEB Honório Lemes – Estudante Eduardo Giovani Souza

A premiação ocorre no dia 24, na cerimônia de benção da cidade e apresentação do Coral de Alegrete, em frente ao Palácio Ruy Ramos, às 19h.

O Palco Baita Cultura aconteceu às 19h, no mesmo local, com apresentações multiculturais de artistas locais. Estiveram presentes os secretários de Meio Ambiente Gabriela Segabinazi, Infraestrutura Mário Rivelino, de Segurança, Mobilidade e Cidadania Rui Alexandre Medeiros, de Desenvolvimento Econômico e Turismo Caroline Figueiredo, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Ângela Viero, de Promoção e Desenvolvimento Social Iara Caferatti Fagundes, os vereadores João Leivas e Itamar Rodriguez, a tenente Amanda do 6º RCB representando o com. coronel Froes, representantes das famílias de Mário Quintana e de Oswaldo Aranha e o vice-prefeito Jesse Trindade.

