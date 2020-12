Projeto do novo tomógrafo para Santa Casa foi aprovado e aguarda compra pelo Ministério da Saúde

Compartilhe















A campanha do tomógrafo, enquanto não se confirmava a vinda de um novo aparelho, de acordo com o provedor da Santa Casa, Roberto Segabinazzi, via Ministério da Saúde, está ativa e já foi captado junto à comunidade mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), recursos estes que já viabilizam a reforma necessária para a estrutura física que deve ser feita para a instalação do tomógrafo, e também, a construção da estrutura necessária para a instalação do antigo aparelho, na emergência, para auxiliar os médicos em diagnósticos de urgência. O valor total fica em torno de um milhão de reais.

As campanhas junto à comunidade serão permanentes, pois precisam investir muito para tornar a Santa Casa uma referência regional, destaca, Roberto Segabinazzi provedor do Hospital.

A confirmação de que o projeto foi aprovado pelo Ministério da Saúde veio no dia 23 e agora a Provedoria da Santa Casa e a diretoria executiva aguardam a compra pelo Ministério da Saúde

Até que a aprovação fosse confirmada foi ansiedade e expectativa para que saísse ainda este ano. – Nossa equipe, junto com a assessoria do Deputado Federal Ubiratan Sanderson trabalhou muito na liberação desses valores, informou o Provedor Roberto Segabinazzi. Desde o cadastro da proposta até a sua aprovação, foram várias idas e vindas, mudanças na proposta inicial solicitada pelo Ministério da Saúde.”

A Provedoria entende que, agora, estão com tudo aprovado e aguardando somente a liberação orçamentária que, também, está sendo acompanhada pelo gabinete do Deputado. ”

Ele diz que mesmo aprovado não foi simples, houve uma série de exigências do Ministério da Saúde, as quais tiveram que responder, inclusive retificando o projeto, em função da Pasta só aceitar o cadastro de equipamentos que tenham relação ao diagnóstico de Covid, não podendo incluir quaisquer outros equipamentos que não tenham relação.

Todas as alegações foram respondidas pela equipe que agiliza este processo, diz Segabinazzi, inclusive com a produção e apresentação de termo de obsolescência do equipamento existente por empresa idônea.

Após toda esta análise e envio de documentação, o projeto foi aprovado pelo Ministério da Saúde. Cientes de todos os trâmites e documentos necessários para receber a verba, sendo que as principais exigências eram as negativas de débitos fiscais, para possibilitar a adequação da Santa Casa ao recebimento de tais valores.

De acordo com Roberto Segabinazzi, de forma preventiva, e diante do recesso forense foi ajuizada, pelo Jurídico da Santa Casa, ação para impedir a cobrança de Certidões Negativas de forma preventiva, ao que após indeferimento da Juíza Federal de Uruguaiana, em grau de recurso junto ao TRF4, na madrugada da última sexta-feira, obtiveram êxito com o deferimento liminar junto à Desembargador Federal. Isso deu a possibilidade de finalização do Cadastro do Hospital junto ao Ministério da Saúde e, assim, garantir o repasse do equipamento.

Além de recursos financeiros, o Hospital, também, recebe muitas doações de toda a espécie, principalmente animais que são leiloados e os recursos são todos direcionados às campanhas. A equipe agradece a todos que já doaram, pois certamente em 2021, poderão ver que suas doações fazer uma grande diferença comentam os integrantes da Provedoria.

Vera Soares Pedroso

Com informações da Provedoria da Santa Casa de Alegrete