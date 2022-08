Alegretense participa do brasileiro de judô veteranos em Joinville

A CBJ realizou nos dias 06 e 07 de agosto de 2022, o Campeonato Brasileiro de Veteranos e de Kata, na cidade catarinense de Joinville.

Os Campeonatos Brasileiros de Veteranos e Kata, em Santa Catarina reuniram quase 600 judocas de 25 estados brasileiros em solo catarinense e proporcionaram à cidade de Joinville um show de judô.

O alegretense André Brazeiro, marcou presença no campeonato brasileiro de Judô Veteranos e Kata. Ele integrou a delegação gaúcha com a equipe Kageyama judô, que contou com 38 atletas e duas duplas de Kata, que competiram em 3 Katas e 1 técnico.

Alegretense representou a cidade no brasileiro de judocas veteranos

Brazeiro perdeu a primeira luta e se recuperou na repescagem, chegando na semifinal entre 12 competidores. Perdeu a luta que levaria para à final e disputou o 3º lugar. Na última luta, o alegretense foi derrotado e trouxe para casa um honroso 4º lugar do brasileiro de veteranos.

Esse foi o maior campeonato brasileiro realizado até hoje, bateu todos os recordes de participação. Após uma pausa de dois anos devido à pandemia de covid-19, o número recorde de inscritos deu aos eventos uma volta mais do que triunfal. No Campeonato Brasileiro de Veteranos, foram 552 judocas competindo em 87 categorias. Já no Kata, 37 duplas, distribuídas em cinco categorias, mostraram ao ginásio Cau Hansen a técnica e o espírito que o judô possui.

“Um momento para ser lembrado, cada um com as suas conquistas, vitórias ou derrotas mas a certeza e a leveza que o Judô nos leva por caminhos certos.

Um evento singular que trouxe o melhor de cada um, retomadas, superação, exemplo e família. Cenas de pais e filhos participando do mesmo campeonato, netos torcendo” destacou o alegretense.

Depois de brilhar na repescagem, judoca foi derrotado nas finais da competição.

Na classificação geral, o estado de São Paulo ficou com o título, seguido de Santa Catarina e Rio de Janeiro. O Rio Grande do Sul foi o quinto colocado no quadro geral de medalhas.