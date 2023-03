Projeto Identidade Gaúcha continua hoje no Farroupilha com show de Cristiano Quevedo

A primeira noite do Projeto Identidade Gaúcha que propõe a realização de um evento cultural gaúcho aberto ao público, com apresentações de artistas e oficinas associadas ao tradicionalismo gaúcho, ocorreu na noite de ontem(18), no CTG Farroupilha.

Uma ação que visa integrar as artes e a cultura do Rio Grande do Sul, uma das essências do projeto, está acontecendo no CTG Farroupilha que exala o pertencimento e a cultura.

Gerson Brandolt, foi o responsável por dar início à festividade. O alegretense é humorista, cantor, radialista, declamador, trovador, participou de invernadas e premiado em festivais. Ele tem quatro programas gaúchos na rádio Nativa FM de Alegrete e um na Maratan Santana do Livramento, também é integrante do grupo Os Chacreiros.

Foi a cargo dele que os participantes do evento tiveram entretenimento com o personagem Tertuliano. O projeto também contou com a participação dos intérpretes em libras Roberta Messa e Cristian.

O Prefeito Márcio Amaral, citou a importância da valorização da cultura, acrescentou a iniciativa da Prefeitura em realizar um ato comemorativo dos 100 anos da Batalha de 30, que ocorreu na Ponte Borges de Medeiros, uma das mais ferrenhas e árduas batalhas – entre maragatos e chimagos. O evento deverá ocorrer em julho quando também acontece o Congresso Tradicionalista.

Tenho orgulho de estar na Prefeitura de bota e bombacha. Isso não é para ser diferente de ninguém, é por gostar – ressaltou.

Na sequência teve a apresentação da cantora Natália Guastuci (Gaiteira deficiente visual que participou do Desafio Farroupilha Olhos do Coração).

Também o artista multifacetado, intrutor de danças, declamador e com participação em vários grupos, que falou da temática – danças tradicionais gaúchas – para compor uma das oficinas – Elmes Carvalho.

Para encerramento, o show com Gaúcho da Fronteira.

Objetivo: Fortalecer a cultura gaúcha através de oficinas culturais e shows musicais, o evento é gratuito ao público no geral, com tradução em libras e transmissão ao vivo, o projeto tem o intuito de fazer com que a comunidade no geral faça uma imersão dentro da cultura gaúcha, podendo participar das oficinas e assistir aos shows totalmente gratuitos!

O projeto tem o financiamento do Governo do Estado do Rio Grande do Sul – PRÓ-CULTURA.

Veja programação de hoje que conta com show do Cristiano Quevedo.