Projeto Movimentando a Cultura já é realidade em Alegrete

Alívio e esperanças renovadas, a medula “pegou ” no transplante da Menina Maravilha

O projeto prevê a realização de contações de histórias sistemáticas, sessões de cinema brasileiro, oficinas de teatro, cinema e literatura, recitais de piano para crianças e adolescentes, exposições de artes visuais, gincanas culturais dentre outras atividades.

Para outubro estão programados o “Passeio Cultural”, que teve início na semana passada, projeto Literatrando na Feira do Livro e uma mostra de cinema gaúcho.

No passeio cultural, a primeira sessão contou com estudantes das escolas Villaverde Moura e Ibirapuitã, que participaram da programação especial. A gurizada conferiu um Recital de piano ao vivo com Maninha Pedroso, que tocou belas peças de Villa Lobos e Beethoven, contextualizando a vida e obra desses compositores para a linguagem dos pequenos.

Após, assistiram a contação de histórias com Tatiane Quintana, que contou “O Caso do ovo de forma”, de autoria de André Soltau, Patrono da Feira do Livro deste ano. Na sequência, prestigiaram a Exposição de artes plásticas, “Portinari – O Bauzinho do Pintor” (Parceria com o Sesc). Ao fim, gastaram energia na Caça ao Tesouro Literário, levando para casa vários livros infantis. Outros, ainda, escutaram poesia ao pé do ouvido, recitadas pela poeta Merlen Alves. As programações de novembro e dezembro estão em processo de organização e logo serão divulgadas.

Fotos: reprodução