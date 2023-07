Alívio e esperanças renovadas, a medula “pegou ” no transplante da Menina Maravilha

A história de Maria Raquel Fredo Porcella, carinhosamente conhecida como Menina Maravilha, tem tocado o coração de muitos e inspirado a todos que têm acompanhado sua jornada de luta contra o câncer. Com apenas 9 anos, essa pequena guerreira tem demonstrado uma força e determinação que são verdadeiramente impressionantes.

A batalha de Maria Raquel começou cedo, com apenas 6 anos, quando recebeu o diagnóstico de leucemia. Mas, mesmo diante de um desafio tão difícil, ela nunca perdeu sua alegria e seu sorriso. Foram dois anos de tratamento intenso, até que, finalmente, em dezembro de 2022, ela teve a alegria de bater o “sininho da cura” e retornar para casa ao lado de seus pais. Foi um momento de imensa felicidade para toda a família, que acreditava que a batalha tinha sido vencida.

No entanto, o câncer voltou, trazendo uma nova onda de preocupação e angústia para a Menina Maravilha e sua família. Mas eles mantiveram a esperança e a busca por um doador de medula óssea compatível começou.

Em maio, finalmente chegou a notícia tão esperada: o irmãozinho, Roni Gabriel, era um doador compatível. E no último dia 15, o transplante de medula foi realizado com sucesso. Contudo, a notícia que emocionou a todos foi a confirmação da “PEGA” da medula, que ocorreu no domingo(30). Esse momento é crucial para o sucesso do transplante e representa a retomada da produção dos glóbulos brancos na medula óssea do paciente. E, no caso de Maria Raquel, foi um dia de celebração, pois a contagem ultrapassou definitivamente o marco de 500 leucócitos por milímetro cúbico, confirmando a efetivação do transplante.

Uma onda de alegria contagiou todos que acompanharam a jornada da Menina Maravilha. Sua determinação e coragem em enfrentar os desafios do tratamento têm sido uma fonte de inspiração para muitos, que têm se unido em uma campanha de solidariedade para ajudar a família a cobrir as despesas do tratamento.

A mãe de Maria Raquel, Cátia Porcella, expressou sua gratidão: “toda esta caminhada foi árdua demais, só quem vive sabe como é. Hoje só temos que comemorar, pois a espera acabou, a nossa Menina Maravilha foi abençoada com a PEGA da medula. Agradecemos a Deus e a cada pessoa que nos acolhe diariamente e ora por nós, esta vitória também é de vocês.”

Apesar da vitória alcançada, a jornada de Maria Raquel ainda não chegou ao fim. Ela precisará permanecer por 100 dias em Santa Maria, passando por exames de rotina e consultas frequentes. A família está esperançosa para que, ao fim desse período, finalmente possam retornar para sua cidade natal, Alegrete.

As campanhas de arrecadação de fundos continuam, pois Maria Raquel ainda precisa do apoio e da solidariedade de todos. Uma rifa está sendo realizada por meio do PIX em nome de Maria Raquel Fredo Porcella- CPF 054.920.960-36, e cada contribuição é valiosa para ajudar a cobrir as despesas adicionais do tratamento.

A história da Menina Maravilha é um lembrete poderoso do poder da esperança, do amor e da solidariedade. Ela tem mostrado ao mundo que, mesmo enfrentando as adversidades mais difíceis, é possível sorrir, ter coragem e superar os desafios com a ajuda e o carinho de todos.

Se alguém tiver dúvidas é só chamar no whatsapp 55 99991 1960 / 55 99611 5546 e 55 99672 7620.