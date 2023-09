Consulado do Inter, em Alegrete, doa 1000 pacotes de fraldas à UTI NEO

Em mais um gesto significativo de compromisso social, o Consulado de Alegrete concretizou na quinta-feira(31), uma generosa doação à UTI Neonatal, dirigida pela renomada Dra. Marilene Campagnollo. Com uma entrega total de 1.008 fraldas RN, a ação é fruto de uma bem-sucedida campanha promovida pelo Consulado em prol da saúde e bem-estar dos recém-nascidos atendidos na unidade, em Alegrete.

A Dra. Campagnollo recebeu com gratidão a doação em nome da equipe da UTI Neonatal. Em suas palavras, “essa contribuição é de imensa importância para os nossos pequenos pacientes e suas famílias. Fraldas são itens essenciais para garantir o conforto e cuidados adequados aos bebês prematuros e de baixo peso que enfrentam desafios em seus primeiros dias de vida.”

A entrega das fraldas foi realizada apor meio da colaboração essencial dos apoiadores do Consulado de Alegrete, juntamente com a participação ativa da comunidade. O engajamento demonstrado por todos reafirma o compromisso da sociedade em contribuir para a melhoria das condições de saúde na região.

Com o êxito desta ação, o Consulado de Alegrete reafirmou seu compromisso com a responsabilidade social ao anunciar a continuidade da campanha. A cada mês, a UTI Neonatal será beneficiada com a entrega regular de 1.000 fraldas, representando um comprometimento constante com a causa e um apoio significativo para as famílias que dependem dos cuidados oferecidos pela unidade.

“Estamos imensamente agradecidos a todos os apoiadores que confiaram em nossa iniciativa e se uniram a nós nesse propósito”, destacou um representante do Consulado de Alegrete. “Acreditamos que ações sociais como essa são essenciais para fortalecer o senso de comunidade e solidariedade, contribuindo para um futuro mais promissor para todos”- citou o Cônsul Vilmar Freitas.

Neste ato de solidariedade, o Consulado de Alegrete reafirma sua missão de atuar não apenas como um elo entre os torcedores, mas também como um agente ativo na promoção do bem-estar e da qualidade de vida na cidade.