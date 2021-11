Palco Giratório Sesc promove debates, oficinas e teatro em Alegrete

Após 17 dias de atrações do Circuito Nacional e apresentações em Porto Alegre, o Palco Giratório Sesc 2021 chega a cidades do Interior e Região Metropolitana de 03 a 27 de novembro. A programação contará com participantes de grupos de artes cênicas gaúchos e de outros Estados para os bate-papos da série “Intercâmbios e Conexões” e “Pensamento Giratório”, além de oficinas sobre circo, teatro, palhaçaria, mágica e dança. Também serão promovidos espetáculos presenciais e com transmissão pela Internet, exclusivamente com companhias do Rio Grande do Sul.

As cidades de Camaquã, Santa Rosa, Ijuí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Montenegro, Canoas, Caxias do Sul, Alegrete e São Leopoldo receberão as atrações, que são gratuitas e abertas para o público em geral. As atividades formativas serão realizadas de forma virtual, via Zoom, e estão com inscrições abertas nos links disponibilizados abaixo. A agenda prevê apresentações presenciais, que ocorrerão em Passo Fundo, Canoas e Caxias do Sul, e on-line, organizadas pelas Unidades Alegrete e Montenegro.

Confira a programação de Alegrete:

16/11 – 15h (Terça-feira)

ALEGRETE

Intercâmbios e Conexões: Continuidade e perspectivas (Bagaceira de Teatro/CE e Grupo Oazes/RS)

Grupo Bagaceira de Teatro e Grupo Oazes conversam sobre os novos rumos do teatro de grupo. Os grupos completam décadas de atividades sem interrupção, mas dentro de um cenário econômico incerto. O diálogo sobre esse tema vai à busca de uma reflexão de novas maneiras de financiamento, circulação e fruição desse dito teatro de grupo no Brasil.

Duração: 2h

Plataforma: Zoom

Inscrições: Pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (55) 99923-0571

…

20/11 – 19h (Sábado)

ALEGRETE

Pensamento Giratório: Continuidade e perspectivas (Grupo Bagaceira de Teatro/ CE e Teatrofídico/ RS)

Conversa sobre os novos rumos do teatro de grupo. Os grupos completam décadas de atividades sem interrupção, mas dentro de um cenário econômico incerto. O diálogo sobre esse tema vai à busca de uma reflexão de novas maneiras de financiamento, circulação e fruição desse dito teatro de grupo no Brasil.

Duração: 1h

Plataforma: Zoom

Inscrições: Pelo e-mail [email protected] ou WhatsApp (55) 99923-0571